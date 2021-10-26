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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak dar alanda turnuva yaptı.

Atakaş Hatayspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri
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