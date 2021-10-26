Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor
Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak dar alanda turnuva yaptı.Atakaş Hatayspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.