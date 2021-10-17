Aslan zirveyle puan farkını eritti! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray zorlu geçen maçta Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar böylece zirveyle arasındaki puan farkını eritirken 17 puanla 3. Beşiktaş'ı yakaladı.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılılar üzerindeki baskıyı her geçen dakika artırdı ancak Muslera müthiş bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın ardından 17 puanla 5. sıraya yükseldi.

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