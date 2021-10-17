Aslan zirveyle puan farkını eritti! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, Konya'nın namağlup unvanına son verirken 17 puanla 5. sıraya yükseldi ve 3. Beşiktaş'la puanları eşitledi.
Galatasaray zorlu geçen maçta Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar böylece zirveyle arasındaki puan farkını eritirken 17 puanla 3. Beşiktaş'ı yakaladı.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılılar üzerindeki baskıyı her geçen dakika artırdı ancak Muslera müthiş bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın ardından 17 puanla 5. sıraya yükseldi.
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