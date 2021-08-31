Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi
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Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi

Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ve Zafer Kupası Tenis Turnuvası" sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ve Zafer Kupası Tenis Turnuvası" sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle '30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve Tenis Turnuvası' düzenlendi. Turnuvada renkli görüntülerle, keyifli dakikalar yaşandı. Tenis Turnuvası'na 32 kadın, 64 erkek olmak üzere toplam 96 sporcu katılırken, Voleybolu Turnuvası'na 16 takımdan 80 sporcu yaklaşık 10 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

TENİS TURNUVASI'NIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Tenis Turnuvası'nda oynanan maçlar sonucunda erkeklerde; Ertuğrul Burak Sabuncu birincilik madalyası, Mahmut Arslantaş ikincilik madalyası, Berkan Demir Üçüncülük madalyası alırken, Korhan Özkalıpçı dördüncü oldu. Kadınlarda ise; Büşra Şengül birincilik madalyası alırken, ikincilik madalyasını Sıla Akyol kazandı. İclal Durdu üçüncülük madalyasını alırken, Reyyan Arslantaş ise dördüncü oldu.

VOLEYBOLU TURNUVASI'NA 16 TAKIMDAN 80 SPORCU KATILDI

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ise 16 takımdan 80 sporcu yaklaşık 10 gün boyunca mücadele etti. Tüm mücadelerin sonucunda Simge Elektronik Şahin Spor Birincilik madalyası, Kayseri Lisesi Gençlik Spor Kulübü İkincilik madalyası, Hürriyet Spor Kulübü, Üçüncülük madalyası alırken, Beach Tiger dördüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibi turnuvaya katılan tüm sporcu ve takımlara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi
Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi
Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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