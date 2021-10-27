Arkasspor, Galatasaray deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 maçını set vermeden kazanarak zirveyi bırakmayan lider Arkasspor, yarın 4'üncü sıradaki Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

Sezona hızlı bir giriş yaptıklarını ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İyi bir ekibiz ve bunu ilk 4 maçta skora yansıttık. Galatasaray HDI Sigorta karşısında da galibiyeti hedefliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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