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Aradığınız takıma ulaşılamıyor! Sergen Yalçın'ın telefon taktikleri işe yaramadı

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Aradığınız takıma ulaşılamıyor! Sergen Yalçın'ın telefon taktikleri işe yaramadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşılaşmasında cezası nedeniyle locadaydı. Yalçın, telefonla sahaya taktik verse de oyuna etki edemedi. Bu sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Başakşehir maçında her zamanki kimliğinden uzaktı. Yalçın'ın kaleci rotasyonu çok tartışıldı. Mert Günok'un hataları taraftarlara saç baş yoldurttu. Sergen Yalçın'ın kenarda olmaması takımın performansını da etkiledi.

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasında özellikle ilk yarı ortaya koyduğu performansla Sporting maçı öncesi taraftarda endişe yarattı. Sakatların dönmesine rağmen Beşiktaş, eski kimliğinde değildi. Orta sahada as kadrodan tek eksik Miralem Pjanic'ti. Kaledeki Ersin ve Mert rotasyonu hiç olumlu yansımadı.

Aradığınız takıma ulaşılamıyor! Sergen Yalçın'ın telefon taktikleri işe yaramadı

İKİNCİ YARI KIPIRDADI

Beşiktaş ikinci devrede Alex Teixeira'nın oyuna girmesiyle pozisyon bulmaya başladı. İlk yarıya nazaran daha iyi bir takım olsa da Başakşehir daha fazla pozisyona girdi. Tribündeki Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'e sık sık telefonla taktik verse de bir değişim olmadı. Beşiktaş'ta öne çıkan isim yalnızca Teixeira oldu. Takımın aklının Sporting maçında olduğu yorumları yapıldı.

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