Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği kaydedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Spor Haberleri