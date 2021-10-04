Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği kaydedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.