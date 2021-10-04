Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi - Haberler Spor
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Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği kaydedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Spor Haberleri
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

 Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

 Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
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