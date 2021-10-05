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Altay'dan U15 Milli Takımı'na 9 futbolcu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay'dan U15 Milli Takımı'na 9 futbolcu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay'dan 9 genç katıldı.

İZMİR (DHA) -

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay'dan 9 genç katıldı. Türk futboluna bugüne kadar sayısız yıldız kazandırıp ay-yıldızlı takımlarımızın gözbebeği olan Altay, İzmir'deki U15 Milli Takım seçmelerinde 9 genç ile temsil edildi. Buca'daki Kaynaklar Tesisleri'nde düzenlenen seçmelere toplam 44 futbolcu katıldı. Altay'ı Süleyman Emre İtir, Mert Tiyanşan, Arif Yanralı, Enes Öğrüce, Asrın Cengiz, Kemal Şen, Mehmet Onur Yıldız, Onur Erdoğan ve Fatih Tekin temsil etti.

Türkiye genelinde 2007 doğumluların yer aldığı seçmeler daha önce Van, Erzurum, Diyarbakır, Malatya, Trakya bölgesi, Kayseri, İstanbul, Ankara, Trabzon, Samsun, Adana, Antalya, Sakarya ve Bursa'da yapılmıştı.Altay tarihinde U15 Milli Takım forması giyen futbolcular şöyle: "Cahit Enis Katipoğlu, Çağdaş Kersin, Çağrı Gülcü, Faruk Dereboylu, Gökhan Ant, Kazım Aykut Dörtbudak, Mert Çiftçi, Müjdat Ertop, Eralp Erbuğa, Oğulcan Gökçe, Okay Yokuşlu, Orhan Terzi, Safa Altuntaş, Semih Kaya, Serdar Meriç ve Süleyman Özdamar."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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