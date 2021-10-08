Altay'dan 100'ler kulübü

Altay, siyah-beyazlı formayı 100'den fazla giyen oyuncuları onurlandırmak ve kulübün geçmişle olan bağını daha da güçlendirmek amacıyla "100'ler Kulübü" kuruyor.

Türkiye'nin futbolcu fabrikası ve en köklü camialarından Altay, siyah-beyazlı formayı 100'den fazla giyen oyuncularını onurlandırmak amacıyla "100'ler Kulübü" kuruyor. İlk etapta Süper Lig maçlarında forma giyen oyuncuların dahil edileceği 100'ler Kulübü, araştırmalar derinleştirildikçe tüm ligleri ve kupa maçlarını kapsayacak niteliğe kavuşturulacak. Böylelikle Büyük Altay tarihine damgasını vuran unutulmaz futbolcuların isimleri sonsuza kadar yaşatılırken, oyuncular genç kuşağa da tanıtılacak.

Efsaneler listede

İlk incelemede Altay formasını 100'den fazla giyen 50'ye yakın Altaylı belirlendi. "Büyük Mustafa" Mustafa Denizli'nin ilk sırada aldığı listede Ayfer Elmastaşoğlu, Bilal Yaşar, Tanzer Sencer, Enver Katip, Zinnur sarı, Mithat Mıhçı, Zafer Bilgetay, Kazım Yıldız, Necdet Tunca, Yılmaz Canlısoy, Sabahattin Erbuğa, Mustafa Turgat, Mustafa Kaplakaslan, Şeref İncirmen, Ali Rıza Şenol, Miodrag Yesiç, Turgut Uçar, Erol Togay, Aytekin Erhanoğlu, Şeref Onarlıoğlu, Alper Timur ve Ümit Kayıhan gibi isimler yer alıyor.

Listede yine son dönemin çok yakından tanıdığı Orhan Üstündağ, Tahir Karapınar, Şanver Göymen, Müfit İkizoğlu, Ahmet Akuygur, Reha Kapsal, Ramazan Torunoğlu, Erdi Demir, Yüksel Kepoğlu, Serdar Berkin, Hakan Kayalar, Zafer Öğer ve Serkan Karababa da bulunuyor. Yaklaşık 50 kişilik liste, önümüzdeki günlerde eksiksiz bir şekilde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Hemen ardından ise tüm lig ve kupa maçları eklenerek Büyük Altay'ın 100'ler Kulübü resmi olarak oluşturulacak.

"100'ler Kulübü, en önemli projelerimiz arasında yer alıyor"

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, 100'ler Kulübü projesi için "Altay, ülkemizin en köklü camialarından biri. Bugüne kadar Türk futboluna yüzlerce oyuncu yetiştirdi. Altaylı Mustafa, Altaylı Ayfer, Altaylı Orhan, Altaylı Ramazan olmak gerçekten kolay değil. Hepsi, futbol tarihine damgasını vuran oyuncularımız. Altay Kulübü, kendi değerlerine ne kadar çok sahip çıkarsa, o kadar güçlenecek ve yeni kuşağa kendini o kadar iyi anlatabilecek. Bu nedenle 100'ler Kulübü, en önemli projelerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"Geçmiş ile gelecek arasındaki bağı güçlendireceğiz"

Ekmekçioğlu, listenin henüz son şeklini almadığını, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini vurgulayarak, "Hedefimiz, 1914 ile 1959 arasındaki dönemi de çıkarabilmek ve eksiksiz bir proje ortaya koymak. Kulübümüzün kuruluş yıldönümüne kadar tüm çalışmalarımızı tamamlanacağız. 100'ler Kulübü üyelerimiz ile bir araya geleceğiz, üyelikle ilgili herkesin gururla taşıyacağı bir simge hazırlayacağız, geçmiş ile gelecek arasındaki bağı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Naderi ve Atalay'a sürpriz

Milli maç arasında çalışmalarını ara vermeden devam ettiren Altay'da iki doğum günü partisi birden yapıldı. 1996 doğumlu İranlı futbolcu Mohammed Naderi ile Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay, yeni yaşlarına Teknik Direktör Mustafa Denizli, idari ve teknik kadronun yanı sıra futbolcuların da katıldığı bir törenle girdi. Oldukça neşeli geçen törende pasta kesildi ve Naderi ile Atalay alkışlandı. - İZMİR

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