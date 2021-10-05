Alman ekibi Wolfsburg, Kerem için geliyor! Galatasaray'ın kasasına ilaç olacak
Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibi Wolfsburg'u peşine taktı. Yeşil-Beyazlı kulübün yetkilileri milli arada İstanbul'a gelecek. Kerem Aktürkoğlu'nun satışı için konuşulan bonservis bedeli 10 milyon euro. Terim'in de onay vermesi halinde Kerem, devre arasında Wolfsburg'a gidecek.
Vatan'ın haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.
Milli oyuncunun, sarı kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon eurodan açmayı planladığı kaydedildi. Wolfsburg, bir süredir Kerem'i takip ediyor.
Güncel piyasa deperi 3.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı .Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti. Kerem bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı.