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Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler

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A Milli Takım'da Norveç karşısında ilk maçına çıkan Stefan Kuntz'u, Alman basını beğenmedi. Alman sitesi n-tv.de, "Alman aşısı tutmadı" manşetini attı. Türkiye'nin favori olduğu maçta fırsatı kaçırdığı vurgulandı.

Alman basını, Stefan Kuntz'un, Türkiye'deki ilk maçında beklenen galibiyeti getiremediğini vurguladı. Akşam'ın, n-tv.de sitesinden aldığı haber de, Kuntz için "Alman aşısı tutmadı" manşeti atıldı. Haber de, beraberliğin Alman hoca ve ekibinin Dünya Kupası yolculuğunu oldukça karmaşık hale getirdiği hatırlatıldı. "Türkiye favori olduğu maçta fırsat kaçırdı" ifadesine de yer verildi.

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Daugava Stadyumu'nda yarın oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler
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