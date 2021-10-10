Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler

Alman basını, Stefan Kuntz'un, Türkiye'deki ilk maçında beklenen galibiyeti getiremediğini vurguladı. Akşam'ın, n-tv.de sitesinden aldığı haber de, Kuntz için "Alman aşısı tutmadı" manşeti atıldı. Haber de, beraberliğin Alman hoca ve ekibinin Dünya Kupası yolculuğunu oldukça karmaşık hale getirdiği hatırlatıldı. "Türkiye favori olduğu maçta fırsat kaçırdı" ifadesine de yer verildi.

YARIN LETONYA SINAVI

Daugava Stadyumu'nda yarın oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

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