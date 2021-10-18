Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Vitor Pereira'dan olay cevap

Türkiye'nin gündeminde Ali Şansalan var. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi verdiği kararlarla Sarı-Lacivertliler'i çıldırttı. Tüm camia Şansalan hakkında sert açıklamalar yaptı. Vitor Pereira'nın maçın bitimiyle Ali Şansalan'a yaptığı hareket ise yeni bir tartışma konusu oldu. Şansalan'ın yanına gidip 'beyin' hareketi yapan Pereira, bu hareketi yaptığını hatırlamadığını söyledi.

"BUNU HATIRLAMIYORUM"

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya Pereira, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım." yanıtını verdi.

Pereira, sahaya çıkardığı kadrodan pişman olup olmadığıyla ilgili soruya da, "Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu." ifadesini kullandı.

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