Ali Koç destekçisi Alişan da isyan etti: Bırakın gidin artık

Alişan, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra Başkan Ali Koç ve yönetime patladı. Alişan, zehir zemberek sözlerle yönetimi istifaya davet etti.

"OYUNCAK OLDU"

Alişan, "Vallahi bize yaşatmadığınız rezillik kalmadığı için teşekkür ederiz. Koskoca tarihi 4 senede nasıl altüst ettiğinizi kitaba yazsanız rekor kırar. Yazık günah bu büyük taraftara. Bırakın gidin de işi bilenler gelsin. Oyuncak oldu elinizde koskoca Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

İşte Alişan'ın paylaşımları:

Haberler.com - Spor Haberleri