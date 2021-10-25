Ali Koç destekçisi Alişan da isyan etti: Bırakın gidin artık - Haberler Spor
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Ali Koç destekçisi Alişan da isyan etti: Bırakın gidin artık

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Alişan, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Alişan, "4 senede tarihi altüst ettiniz. Oyuncak ettiniz koskoca kulübü. Bırakın da işi bilenler gelsin" ifadelerini kullandı.

Alişan, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra Başkan Ali Koç ve yönetime patladı. Alişan, zehir zemberek sözlerle yönetimi istifaya davet etti.

"OYUNCAK OLDU"

Alişan, "Vallahi bize yaşatmadığınız rezillik kalmadığı için teşekkür ederiz. Koskoca tarihi 4 senede nasıl altüst ettiğinizi kitaba yazsanız rekor kırar. Yazık günah bu büyük taraftara. Bırakın gidin de işi bilenler gelsin. Oyuncak oldu elinizde koskoca Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

İşte Alişan'ın paylaşımları:

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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