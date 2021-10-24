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Ali İhsan Kabakcı snowboard sporcuları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ali İhsan Kabakcı snowboard sporcuları ile bir araya geldi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Armada Kayak ve Snowboard Kulübünün sezon açılış toplantısına katıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Armada Kayak ve Snowboard Kulübünün sezon açılış toplantısına katıldı.

Yeni sezon öncesinde Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, antrenörler ve sporcu velilerinin katıldığı toplantıda Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı da sporculara sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı snowboard sporcuları ile bir araya geldi

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