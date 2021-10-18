Ali Güneş'ten bomba itiraf: Aziz Yıldırım,

Eski futbolcu Ali Güneş, NTV Spor'un konuğu oldu. Güneş, Fenerbahçe'de top koşturduğu günler hakkında gündemi sallayacak açıklamalar yaptı, Aziz Yıldırım'la ilişkisinden bahsetti.

"HEYKELİ DİKİLMESİ GEREKİR"

Ali Güneş, Aziz Yıldırım'ı başarılı bulduğunu belirterek, "Kulüp için varını yoğunu ortaya koydu. Gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Herkes çekiniyordu ama ben halen severim. Heykeli dikilmesi gereken biri varsa o bana göre Aziz Yıldırım'dır. Türk sporu için büyük bir değerdir" dedi.

"HER ŞEYE KARIŞIRDI"

Aziz Yıldırım'ın verdiği öğütlerle ilgili Güneş, "Bindiğimiz arabaya kadar karışıyordu. Bana bir gün geldi'Fenerbahçeli futbolcu en güzel restoranda yemek yemeli, en güzel arabaya binmeli ve en güzel bayanlarla görüşmesi lazım' demişti' Bu tarafı da vardı" itirafını yaptı.

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