Al-Marri'den Alsancak Stadı turu

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'yi 20 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Alsancak Stadyumu'nda ağırladı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'nda Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'yi konuk etti. Ekmekçioğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e gelen Al-Marri, Altay ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Lig maçını izledi ve kısa süre sonra hizmete girecek Alsancak Stadı'nı inceledi. Başkan Ekmekçioğlu'ndan hem stat, hem de Altay tarihi ile ilgili geniş bilgiler alan Al-Marri, iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında da fikir alış verişinde bulundu. Ekmekçioğlu, ziyaretin sonunda Al-Marri'ye, Osmanlı koleksiyonundan sınırlı sayıda üretilen ve üzerinde 35 Besmele'nin yer aldığı bir hediye takdim etti. Al-Marri de Ekmekçioğlu'na nazik daveti ve misafirperverliği için teşekkür etti. - İZMİR