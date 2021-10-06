Ahmet Nur Çebi'den 'Algı yaratıyorlar' diyen Ali Koç'a cevap: Bu model yeni çıktı herhalde - Haberler Spor
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Ahmet Nur Çebi'den "Algı yaratıyorlar" diyen Ali Koç'a cevap: Bu model yeni çıktı herhalde

Haberler.com - Haberler | Spor
Ahmet Nur Çebi'den

Kasımpaşa maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın hakemler üzerinde baskı oluşturarak algı yarattığını söylemişti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Koç'un sözlerine cevap verdi. Çebi, "Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı. Takımda yaşanan sakatlıklardan, hakem kararlarına kadar birçok konuya değinen Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kasımpaşa maçından sonraki sözlerine de cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Ancak sakatlıklarımızın da dönüşüyle orada da iyi olacağız inşallah.

Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. Her şey olabilir, beslenme, antrenman, yorgunluğu bunların bileşkesinden olabilir. Vodafone Park'ın zeminine bağlanması yanlış. Maç trafiği de çok yoğun. Bizim stadımızda sakatlanan bir rakip takım oyuncusu duymadık. Gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çimcilerin söylediğine göre 2 haftaya ihtiyacı varmış zeminin.

Biz Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Rakiplerimizin de hajklarını korumak bizim vazifemiz. Ben 'Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. Ben 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Bu mesajdı. Kazanan da kaybeden de şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın azalacağına arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor.

Hakemlerin hata yapmalarının sonucunda birçok takım rahatsızlık duyuyorsa çözüm bulunması gerekiyor. Zaten bulmak zorundasınız. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. Hakem bu hafta sahada, diğeri VAR hakemi. Diğeri sahadayken, öbürü VAR'a geçiyor. VAR'a gidince puan silme çok saçma. VAR'da hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak icraatlerini yapmalarını doğru olarak görüyorum.

Kulüpler Birliği'nde görev yaparken hakemler bu kadar sorun değildi. Sorun var diye masaya yatırdığımızda Süleyman Hurma önerilerle ilgili çalışmaları yaptı. Maalesef yetiştiremedik ama 1-2 hafta içerisinde Süleyman Bey'in ileteceğini düşünüyorum.

Ben ilk tepkiyi koyanlardan biriyim Uilenberg'in hocamızı örnek göstermesine. Maçla ilgili yorumunu yapabilirsin bir tecrübe sahibi olarak. Josef için açıklaması doğruydu. Öbür tarafta hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın"

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