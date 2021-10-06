Ahmet Nur Çebi'den

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı. Takımda yaşanan sakatlıklardan, hakem kararlarına kadar birçok konuya değinen Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kasımpaşa maçından sonraki sözlerine de cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"SAKATLARIMIZ OLMASA AJAX MAÇINDAN İYİ BİR SONUÇLA DÖNEBİLİRDİK"

"Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Ancak sakatlıklarımızın da dönüşüyle orada da iyi olacağız inşallah.

"BU SAKATLIKLARI ZEMİNE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. Her şey olabilir, beslenme, antrenman, yorgunluğu bunların bileşkesinden olabilir. Vodafone Park'ın zeminine bağlanması yanlış. Maç trafiği de çok yoğun. Bizim stadımızda sakatlanan bir rakip takım oyuncusu duymadık. Gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çimcilerin söylediğine göre 2 haftaya ihtiyacı varmış zeminin.

"ALGI YARATMAK İSTESEK SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİNDE YARATIRDIK"

Biz Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Rakiplerimizin de hajklarını korumak bizim vazifemiz. Ben 'Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. Ben 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Bu mesajdı. Kazanan da kaybeden de şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın azalacağına arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor.

"VAR'A GİDİNCE PUAN SİLME ÇOK SAÇMA"

Hakemlerin hata yapmalarının sonucunda birçok takım rahatsızlık duyuyorsa çözüm bulunması gerekiyor. Zaten bulmak zorundasınız. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. Hakem bu hafta sahada, diğeri VAR hakemi. Diğeri sahadayken, öbürü VAR'a geçiyor. VAR'a gidince puan silme çok saçma. VAR'da hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak icraatlerini yapmalarını doğru olarak görüyorum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE GÖREV YAPARKEN HAKEMLER BU KADAR SORUN DEĞİLDİ"

Kulüpler Birliği'nde görev yaparken hakemler bu kadar sorun değildi. Sorun var diye masaya yatırdığımızda Süleyman Hurma önerilerle ilgili çalışmaları yaptı. Maalesef yetiştiremedik ama 1-2 hafta içerisinde Süleyman Bey'in ileteceğini düşünüyorum.

"JOSEF İÇİN AÇIKLAMASI DOĞRUYDU"

Ben ilk tepkiyi koyanlardan biriyim Uilenberg'in hocamızı örnek göstermesine. Maçla ilgili yorumunu yapabilirsin bir tecrübe sahibi olarak. Josef için açıklaması doğruydu. Öbür tarafta hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın"

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