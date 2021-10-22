Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve Metin Tokat'ın istifalarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Metin Tokat'ın Serdar Tatlı tarafından zorla istifa ettirildiğini belirten Ahmet Çakar, Tatlı'ya bu aklı Rıdvan Dilmen'in verdiğini iddia etti. Öte yandan ünlü yorumcu, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'un sözlerinin Serdar Tatlı'yı etkilediğini öne sürdü. Sabah yazarı Ahmet Çakar, kaset iddiasını da ortaya attı.

İşte Çakar'ın ifadeleri:

"SERDAR TATLI'YI ZIPLATTI"

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı. Serdar Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, 'Oğlum, bir safra at, gaz al...' Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.

"METİN TOKAT İSTEYEREK BIRAKMADI"

Metin Tokat'a sorsanız "Ben istifa ettim" diyor. Ya Metin yıllarca yanımda yan hakemlik yaptın, zeki adamsın. Sen istifa ettiğin an tüm ihale üzerine kalacak. Yaşanan tüm hakem skandallarının sorumlusu sen olacaksın. Tabii ki isteyerek istifa etmedin, göreve gelirken peşinen verdiğin istifa dilekçesi işleme konuldu.

"KONUŞURUM DİYE TEHDİT ETTİ"

Metin Tokat'ı tanırım dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; "Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! "Konuşurum" dedi, "Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım" dedi. En önemlisi "Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım" dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı.

"ÇAKALLAR SERDAR TATLI'YI KULLANDI"

Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu. Altı okka kalbi olan Serdar Tatlı, bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasa Metin Tokat konuşacaktı. Şimdi konuşmayacak. Hiçbir MHK üyesi konuşmayacak. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe camiasını kandıran bazı çakallar, Serdar Tatlı'yı kullandılar.

"METİN TOKAT'I SATTI"

Serdar Tatlı da sıkışınca arkadaşını sattı. Bak Serdar Tatlı, yıllar önce İSKİ skandalında rüşvet alan genel müdürün karısı, eşi kendinden boşanmak istediğinde bir konuştu, iktidar düştü. Pek tabii ki seninle ilgili rüşvet gibi bir şey ima etmiyorum ama bundan sonra gelecek MHK'lara talimatımdır, Serdar Tatlı'yı bırakın maçlara gözlemci, temsilci, top toplayıcı bile yaparsanız aklınızı alırım"

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