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Adana Demirspor yarın Yeni Malatyaspor'u misafir edecek

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor yarın Yeni Malatyaspor'u misafir edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da? başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 12 puanla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, 6 puanlı rakibi Yeni Malatyaspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Mavi lacivertlilerde sakatlığının ardından çalışmalara başlayan David Akintola'nın, Malatya ekibi karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3'er galibiyet ve beraberliği, 2 de mağlubiyeti bulunuyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle elde eden Adana Demirspor, yenilmezlik serisini Yeni Malatyaspor karşısında sürdürmek için sahaya çıkacak.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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