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Abisinin doğum günü paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte sünnet çocuğu Mesut Özil

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Abisinin doğum günü paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte sünnet çocuğu Mesut Özil

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in doğum gününü abisi Mutlu Özil, çocukken sünnetlikle çektirmiş oldukları fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Özil yaptığı paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Olduğun gibi kal. Her şeyden önce sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alan paylaşıma yağmur gibi beğeni yağdı.

Gribal enfeksiyonunu atlatarak pazar günü oynanacak Trabzonspor maçıyla sahalara dönmesi beklenen Mesut Özil'e doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yağıyor. Bu mesajlardan en dikkat çekeni ise abisi Mutlu Özil'den geldi.

"OLDUĞUN GİBİ KAL"

Mutlu Özil kardeşinin doğum gününü çocukluklarına ait sünnetlikle çektirilmiş fotoğrafı paylaşarak kutladı. Mutlu Özil paylaşımında, "Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Olduğun gibi kal. Her şeyden önce sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kısa süre sosyal medyada binlerce etkileşim alan fotoğrafa beğeni yağdı.

Abisinin doğum günü paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte sünnet çocuğu Mesut ÖzilMutlu Özil ve Mesut Özil

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Abisinin doğum günü paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte sünnet çocuğu Mesut Özil - Haberler Spor
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