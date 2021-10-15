Abisinin doğum günü paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte sünnet çocuğu Mesut Özil

Gribal enfeksiyonunu atlatarak pazar günü oynanacak Trabzonspor maçıyla sahalara dönmesi beklenen Mesut Özil'e doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yağıyor. Bu mesajlardan en dikkat çekeni ise abisi Mutlu Özil'den geldi.

"OLDUĞUN GİBİ KAL"

Mutlu Özil kardeşinin doğum gününü çocukluklarına ait sünnetlikle çektirilmiş fotoğrafı paylaşarak kutladı. Mutlu Özil paylaşımında, "Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Olduğun gibi kal. Her şeyden önce sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kısa süre sosyal medyada binlerce etkileşim alan fotoğrafa beğeni yağdı.

Mutlu Özil ve Mesut Özil

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