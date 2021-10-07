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A Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Milli maç arasında Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.

Milli maç arasında Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşmayı Profesyonel Şubeden Sorumlu Yönetici Necip İrdem ile Altyapı Koordinatörü Ali Yalçın da yakından takip etti.

Antrenman maçının ardından açıklamalarda bulunan A. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Sıkışık bir maç takvimimiz olduğu için şans veremediğimiz bazı oyuncularımız vardı. Bu oyuncularımızın maç kondisyonu kazanması ve altyapımızın son durumunu görmek adına böyle bir antrenman maçı yapılması gerektiğini düşündük. Altyapıdaki oyuncularımızı önemsiyor ve onlara A takımda şans vermeyi düşünüyoruz. Bu maçları sık sık tekrarlayarak hem altyapıdaki oyuncularımızı takip edeceğiz hem de A takımımızdaki oyuncularımızın maç kondisyonu yakalamasını sağlayacağız. Bir kulübün yaşayabilmesi için en önemli unsur altyapıdır, bu maçları tekrarlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

A. Denizlispor, yarın gerçekleştireceği çift antrenman ile Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - DENİZLİ

A Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

A Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

A Denizlispor, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

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