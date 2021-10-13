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29 yaşına giren Cüneyt Köz: "Çok gururluyum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
29 yaşına giren Cüneyt Köz:

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, doğum gününü kutlayan takım arkadaşları ve Bursaspor'la ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, doğum gününü kutlayan takım arkadaşları ve Bursaspor'la ilgili mesaj yayımladı.

29 yaşına giren Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, anlamılı bir mesaj yayımladı. "Doğum günümü kutlayan, arayan herkese teşekkür ederim" diyen Cüneyt Köz, takım arkadaşlarını ve Bursaspor'u da unutmadı. Cüneyt Köz: "Böyle bir takımın bir parçası olmaktan çok gururluyum. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA

29 yaşına giren Cüneyt Köz: Çok gururluyum

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Haber: 29 yaşına giren Cüneyt Köz: 'Çok gururluyum' - Haberler Spor
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