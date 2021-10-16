17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

Bu sezon iddialı kadro kuran Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi 3. haftada güçlü rakibi Vakıfbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk set nefesleri kesti, Vakıfbank aldı. Sonrasında Sarı-Lacivertliler fırtına gibi esti.

Sultanlar Ligi'ndeki dev mücadelede Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıfbank'ı 31-29, 29-31, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

DAMGA VURDU

2004'lü Arina Fedorovtseva maçın en skoreri oldu. Arina 16 hücum, 5 ace, 3 blok ve 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. 17 yaşındaki Rus yıldız, Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getirdi.

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