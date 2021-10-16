17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti - Haberler Spor
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17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

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17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sezon Fenerbahçe Opet'e katılan 2004 doğumlu Rus Arina Fedorovsteva, adeta göz kamaştırdı. Ace ve sert smaçlarıyla Vakıfbank'a zor anlar yaşattı. Arina, 24 sayıyla oynadı.

Bu sezon iddialı kadro kuran Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi 3. haftada güçlü rakibi Vakıfbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk set nefesleri kesti, Vakıfbank aldı. Sonrasında Sarı-Lacivertliler fırtına gibi esti.

Sultanlar Ligi'ndeki dev mücadelede Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıfbank'ı 31-29, 29-31, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

DAMGA VURDU

2004'lü Arina Fedorovtseva maçın en skoreri oldu. Arina 16 hücum, 5 ace, 3 blok ve 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. 17 yaşındaki Rus yıldız, Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getirdi.

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Haber: 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti - Haberler Spor
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