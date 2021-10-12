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1 seneyi aşkın süredir boştaydı! Mehmet Ekici sonunda kendine kulüp buldu

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1 seneyi aşkın süredir boştaydı! Mehmet Ekici sonunda kendine kulüp buldu

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı 4 Ağustos 2020 tarihinden bu yana bir takımla anlaşmamıştı. 31 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Nürnberg olacağı öğrenildi. Alman ekibiyle yarım sezon idmanlara çıkacak Ekici, gelecek sezon takım kadrosuna resmen katılacak.

1 yılı aşkın süredir kulüpsüz olan Mehmet Ekici, Bundesliga 2. Lig ekibi Nürnberg'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddetmişti.

HANNOVER İLE İDMANLARA ÇIKMIŞTI

Akşam'ın haberine göre; Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici, Hannover ile idmanlara çıkmıştı. Mehmet Ekici son olarak Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a göndermek istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtince uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Mehmet Ekici sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertlilerde de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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