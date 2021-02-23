SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi
23.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:35
Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk hissesinde yapılan incelemeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu hisselerdeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. SPK'nın radarına takılan Albaraka Türk hissesinde 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında işlem yasağı getirildi. Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu 6 ay boyunca işlem yapmaktan men edildi.
SPK'dan yapılan açıklama şöyle: