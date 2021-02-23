SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi
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SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi

23.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:35

Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk hissesinde yapılan incelemeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu hisselerdeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. SPK'nın radarına takılan Albaraka Türk hissesinde 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında işlem yasağı getirildi. Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu 6 ay boyunca işlem yapmaktan men edildi.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi
SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi
Haber Yorumları (1)
ATCAN: yanlarına kar kalmış işte. şimdi topladıklarını yerler 6 ay sonra aynı yerden devam
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