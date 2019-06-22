SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.
SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
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