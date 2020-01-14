SPK haftalık bülteni

14.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:12

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 20 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020 döneminde meydana gelen

fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarın başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 20 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarın başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında brüt takas uygulanmasını, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasını, yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA