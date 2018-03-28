SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ayen Enerji AŞ (AYEN) pay piyasasında 8 Ocak- 27 Mart 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 2 kişi hakkında 29 Mart 2018'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ayen Enerji AŞ (AYEN) pay piyasasında 8 Ocak-27 Mart 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve

miktar hareketleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak

ve yararlarının korunmasını teminen, SPK'nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı

İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 2 kişi hakkında 29 Mart 2018'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.