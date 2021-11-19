SPK, 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti! İşte kapatma kararı alınan siteler - Haberler Ekonomi
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SPK, 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti! İşte kapatma kararı alınan siteler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatılmasına karar verdi. İşte SPK'nın kapatma kararı aldığı internet sitelerinin listesi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

İŞTE KAPATMA KARARI ALINAN SİTELER

  • eniyiaracikurum.net
  • referancefx19.com
  • royexmarkets29.com
  • livafx8.com
  • compaqfx.com
  • finanscapitalmarkets32.com
  • lp.olivemarkets97.com
  • olivemarkets97.com
  • tr.fx-yurtdisi.biz
  • tr.forexanalizlerim.net
  • poundfx43.com
  • fbs-turkey-broker.com
  • destekfx81.com
  • 62galafx.com
  • lotascapital66.com
  • fundfx20.com
  • gafx69.com
  • yapifx33.com
  • forexekaydol44.com
  • priceboxfx20.com
  • idolfx40.com
  • fibermarkets37.com
  • balfx52.com
  • truvafx42.com
  • liberalfx46.com
  • trforex44.com
  • demoforeks67.com
  • demohesapac50.com
  • forextr85.com
  • zesforex39.com
  • 8balansfx.com
  • phaseforex83.com
  • hftrade26.com
  • gannmarkets80.com
  • ekolfx137.com
  • gkmforex67.com
  • klasfx114.com
  • idealfx60.com
  • kalefx88.com
  • yorkmarkets23.com
  • forexnedir49.com
  • albabrokers10.com
  • indexfx21.com
  • winexmarkets40.com
  • hizlifx148.com
  • trendfx102.com
  • mobilfx11.com
  • optimumglobalmarkets4.com
  • 10degerfx.com
  • lidyafx27.com
  • asalfx11.com
  • turkce.yabanci-fx.biz
  • yatirimasistani3.com
  • en-iyi.yurtdisi-fx.com
  • moneytrade18.com
  • forexsirketleriarastirmalari.com

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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