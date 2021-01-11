Spezia - Sampdoria İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
11.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:16
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Spezia - Sampdoria maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Spezia - Sampdoria maçıdır. Peki Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SPEZİA - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Spezia - Sampdoria maçı 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 22:45 'de başlayacaktır.
SPEZİA - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Spezia - Sampdoria maçını Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.
SPEZİA - SAMPDORİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Alberto Picco Stadyumu, Spezia'da oynanacak.