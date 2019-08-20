Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

20.08.2019 08:31

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma başlangıç fiyatlarını belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin tebliğe göre; açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibarıyla A Grad, B Grad, Kapa ve Duble Kapa tütünler için 16.76 TL ile 4.32 TL arasında değişiyor. (Tablo)

Kaynak: DHA