Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı

26.09.2019 16:22

İstanbul'da korkutan deprem sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti. Kimi vatandaşlar "Köprüleri kullanmayın" uyarısı yapmıştı. Söz konusu görüntülerin akıbeti belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

28 ARTÇI DAHA YAŞANDI

Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi.