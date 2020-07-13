Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
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Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar

Sosyal medya, Wayfair isimli internet sitesinin mobilya görünümü altında insan kaçakçılığı yaptığı ve müşterilerine çocuk sattığı yönündeki iddialarla sallanıyor. İddia sahipleri, ekran görüntüleri ve arama sonuçlarını beyanlarına bir kanıt olarak sunarken aynı olayın Türkiye'de de yapılıyor olabileceği iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
13.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:30

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Wayfair skandalıyla çalkalanıyor.

İddialar, ABD'de genel merkezi Boston olan online mobilya mağazası Wayfair'in insan kaçakçılığı yaptığı yönünde.

BASİT DOLAPLAR ASTRONOMİK FİYATLARA

Olay, Reddit adlı forumdaki bir kişinin, Wayfair sitesinde satılan basit ofis dolapları ve yastıklarının astronomik rakamlarda olduğunu ve bu ürünlerin satış isimlerinin kaçırılan çocukların soyisimleriyle aynı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar

Aynı ürünün başında isim yokken ucuza satıldığı, eğer isim varsa on binlerce dolara satıldığı ortaya çıktı.

Bu olay üzerine herkesin internette araştırma yapmasıyla ortaya, benzer kayıp çocuk ve satışa sunulmuş olan ürünler çıktı.

MAĞAZA KABUL ETMEDİ

Mağaza olay sonrası ürünlerin yanlışlıkla bu fiyatlarda yazıldığını söylese de bu açıklama pek de inandırıcı gelmedi.

Yapılan açıklamada, "Ürünlerin endüstriyel olduğu için makul rakamlar" denildi.

İnsanlar, olaydan sonra web sitesinde çok daha detaylı aramalar yapınca çok daha korkunç bilgiler ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar

İDDİAYI GÜÇLENDİREN ARAMA SONUCU

Yapılan aramalarda fiyatı düşürülen ürünlere girip, isim bölümüne kaçırılan çocukların isim soyisimleri yazıldığında, sistemin otomatik olarak ürünleri tekrar on binlerce dolar fiyatla aramalarda çıktığı görüldü. Bu da sistem yazılımının çocuk satışı üzerine yazıldığı iddiasını güçlendirdi.

Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar

TÜRKİYE'DE DE OLABİLİR

ABD'de ortaya çıkan bu skandalın Türkiye'de de olabileceği iddiasını da gündeme getirdi.

Bazı alışveriş sitelerinin Türkiye ayağında, satılan ürünlerin değerinin binlerce kat üzerinde satışa sunulduğu ve bu fiyatların tepki topladıktan sonra kaldırılması akıllara "Türkiye'de de çocuk kaçakçılığı yapılıyor mu?" sorusunu getirdi.

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