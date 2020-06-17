Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip Türkiye Kupası'nda finale çıktığı karşılaşmada Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerginlik Norveç basınına da yansırken hem Sörloth hem babası Goran Sörloth, Emre hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim maça damga vururken Norveçli golcü konu hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu için yorum yapan Sörloth, "Çok konuştu, bazı tahrikler oldu. Sinir bozucuydu. Ben de ona biraz sessiz olmasını söyledim" sözlerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK HARİKA"

Fenerbahçe galibiyetine değinen yıldız golcü, "Türkiye'deki en büyük takımlardan biri Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük maçlardan biri. Orada kazanmak gerçekten mükemmel, büyülü bir his. Takım arkadaşlarım mükemmeldi, bana iyi servis yaptılar ve ben de iki gol attım" dedi.

Bordo mavili taraftarlar sorulduktan sonra övgü yağdırırken, "Kesinlikle mükemmeller. Şu anda taraftarımız statta değil ama desteklerini sürekli hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da maç ve Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Goran Sörloth, "Banktaki oyuncu oradan emir veremez. Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Oğlum çok çalışıyor, diğer oyuncularla da çok iyi bir ilişkisi var. Etrafındaki oyuncular için bir hediye" sözlerine yer verdi.