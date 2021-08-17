Sörloth transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Leipzig ile prensipte anlaştı
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Sörloth transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Leipzig ile prensipte anlaştı

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Sarı-Lacivertliler, Alman kulübü Leipzig ile Norveçli golcü Sörloth için prensipte el sıkıştı. Kulüpler arası yapılan görüşme oldukça olumlu bir havada geçti. Ancak oyuncu tarafında bir pürüz var. Sörloth ve temsilcileri, Türkiye'ye sıcak bakmıyor. F.Bahçe, şimdi Sörloth'u ikna turlarında.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un kulübü Leipzig'i ikna etti. İki kulüp prensipte anlaşmaya vardı. Sörloth, Leipzig'de henüz sezon başında kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline geldi ve yedeğe dahi alınmadı.

OYUNCU TARAFI SICAK DEĞİL

Alman ekibi ikna edildi ancak Sörloth cephesi sıcak değil. Norveçli oyuncu ve ailesi tekrar Türkiye'ye dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler, Sörloth'u ikna etmek için son kozlarını oynayacak.

"DEĞİŞİM OLDU"

Bu bilgiyi Fenerbahçe'ye yakın ünlü gazeteci Sercan Hamzaoğlu duyurdu. Hamzaoğlu, "Flaş bir bilgi edindim, Sörloth transferi konusunda herkesin bildiği stabil durumda bir değişim oldu. Fenerbahçe oyuncunun transfer şartları konusunda Leipzig'le ortak bir noktada buluştu An itibari ile yeni durum şu;Kulübü ile hava olumlu, oyuncu tarafı ise Türkiye'yi istemiyor" paylaşımı yaptı.

Sörloth transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Leipzig ile prensipte anlaştı
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Gelmez bu adam
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