Sorgun Belediyespor Halkbank'a hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 5 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Halkbank maçına hazırlanıyor.

Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda yapılan idmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Atak karşılama, savunma ve oyun kurma çalışmalarıyla süren antrenman, bire bir, ikiye iki ve üçe üç maçlarla sona erdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine, Halkbank maçına çok iyi hazırlandıklarını ve lidere ilk yenilgisini tattırmak istediklerini söyledi.

Son haftalarda çok zorlu maçlar oynadıklarını ve üst üste yenilgiler aldıklarını ifade eden Aksoy, "Şimdi evimizde oynayacağımız Halkbank maçını kazanıp bir çıkış yakalamak istiyoruz. Rakibimizin hedefini ve gücünü biliyoruz. Onlar bu yıl şampiyonluğun en güçlü adaylarından ama biz de ilerde düşme korkusu yaşamamak için elimizden geleni yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." dedi.