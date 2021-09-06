Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor

Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Spor

Ordu'da mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu.

Ordu'da mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte başlatılan dalga sörfü eğitimleri devam ediyor.

Ordu'da kısa süre önce açılan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde meraklı gençlere eğitim veriliyor. Yüzlerce kişinin eğitim aldığı merkezde hedef, milli takıma yeni sporcular yetiştirmek.

Bazı yabancı sörfçüler de zaman zaman kente gelerek eğitimlere katkıda bulunurken, yakın kentlerden gelen adrenalin tutkunları, sörf yaparak denizin ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla ilgi gören Ordu, yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü imkanı da sunuyor.

Sörf eğitmeni Deniz Toprak, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'ndaki Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada doğan yeni jenerasyonlar, deniz ile iç içe bir noktada büyüyebilir. Yani biz deniz ile sörfü erişilebilir kılacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Şu anda kent içinden ve il dışından yaklaşık 600 kursiyerin sörf için eğitim aldığını dile getiren Toprak, ilginin bu kadar fazla olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hedeflerinin milli takıma Ordu'dan yeni sörfçüler yetiştirmek olduğunu kaydeden Toprak, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ordu'ya gelerek eğitimlere katkı veren Belçikalı sörfçü Bram Vanhove ise kentte rüzgarın sörf için çok elverişli olduğunu dile getirdi.

Sörf eğitimi alan kursiyerler de böyle bir imkanın kendilerine sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor
Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Diego Cristiano Max Meyer Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:18:06. #1.14#

title