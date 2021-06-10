Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler

Ertelenen EURO 2020 yarın başlıyor. Pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen turnuvada ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. TSİ ile mücadele 22.00'de başlayacak. Şampiyona, 11 Temmuz'da Londra'daki büyük Wembley Stadı'nda oynanan final maçıyla sona erecek. 1 aylık heyecanda nefeslerimizi tutarak seyredeceğimiz maçların fikstürü de şekillendi. Haberin devamında maçlar ve turların detayları yer alıyor.

Milli Takımımız, A Grubu'nda İtalya, Gallar ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Grupta favori İtalya olarak gösteriliyor ama Milli Takımımız'da da çok önemli yıldızlar var. Galler'de Gareth Bale ön plana çıkarken, İsviçre'de de birçok yıldız tehlike saçıyor.

İşte Gruplar:

A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F (Münih/Budapeşte): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

Maç günü ve saatleri:

11 HAZİRAN CUMA

A Grubu: Türkiye - İtalya (22.00, Roma)

12 HAZİRAN CUMARTESİ

A Grubu: Galler - İsviçre (16.00, Bakü)

B Grubu: Danimarka - Finlandiya (19.00, Kopenhag)

B Grubu: Belçika - Rusya (22.00, St. Petersburg)

13 HAZİRAN PAZAR

D Grubu: İngiltere - Hırvatistan (16.00, Londra)

C Grubu: Avusturya - Kuzey Makedonya (19.00, Bükreş)

C Grubu: Hollanda - Ukrayna (22.00, Amsterdam)

14 HAZİRAN PAZARTESİ

D Grubu: İskoçya - Çek Cumhuriyeti (16.00, Glasgow)

E Grubu: Polonya - Slovakya (19.00, St. Petersburg)

E Grubu: İspanya - İsveç (21.00, Sevilla)

15 HAZİRAN SALI

F Grubu: Macaristan - Portekiz (19.00, Budapeşte)

F Grubu: Fransa - Almanya (22.00, Münih)

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA

B Grubu: Finlandiya - Rusya (16.00, St. Petersburg)

A Grubu: Türkiye - Galler (19.00, Bakü)

A Grubu: İtalya - İsviçre (22.00, Roma)

17 HAZİRAN PERŞEMBE

C Grubu: Ukrayna - Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)

B Grubu: Danimarka - Belçika (19.00, Kopenhag)

C Grubu: Hollanda - Avusturya (22.00, Amsterdam)

18 HAZİRAN CUMA

E Grubu: İsveç - Slovakya (16.00, St. Petersburg)

D grubu: Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti (19.00, Glasgow)

D grubu: İngiltere - İskoçya (22.00, Londra)

19 HAZİRAN CUMARTESİ

F Grubu: Macaristan - Fransa (16.00, Budapeşte)

F Grubu: Portekiz - Almanya (19.00, Münih)

E Grubu: İspanya - Polonya (22.00, Sevilla)

20 HAZİRAN PAZAR

A Grubu: İsviçre - Türkiye (19.00, Bakü)

A Grubu: İtalya - Galler (19.00, Roma)

21 HAZİRAN PAZARTESİ

C Grubu: Kuzey Makedonya - Hollanda (19.00, Amsterdam)

C Grubu: Ukrayna - Avusturya (19.00, Bükreş)

B Grubu: Rusya - Danimarka (22.00, Kopenhag)

B Grubu: Finlandiya - Belçika (22.00, St. Petersburg)

22 HAZİRAN SALI

D Grubu: Çek Cumhuriyeti - İngiltere (22.00, Londra)

D Grubu: Hırvatistan - İskoçya (22.00, Glasgow)

23 HAZİRAN ÇARŞAMBA

E Grubu: Slovakya - İspanya (19.00, Sevilla)

E Grubu: İsveç - Polonya (19.00, St. Petersburg)

F Grubu: Almanya - Macaristan (22.00, Münih)

F Grubu: Portekiz - Fransa (22.00, Budapeşte)

Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar ve altı grubun en iyi dört üçüncüsü son 16 turuna geçmeye hak kazanacak.

24-25 HAZİRAN

Maç yok

SON 16 TURU

26 HAZİRAN CUMARTESİ

1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)

2. Maç A1 - C2 (22:00, Londra)

27 HAZİRAN PAZAR

3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)

4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)

28 HAZİRAN PAZARTESİ

5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)

6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)

29 HAZİRAN SALI

7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)

8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)

30 HAZİRAN - 1 TEMMUZ

Maç yok

ÇEYREK FİNAL 2 TEMMUZ CUMA

ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)

ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)

3 TEMMUZ CUMARTESİ

ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)

ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)

4-5 TEMMUZ

Maç yok.

YARI FİNAL 6 TEMMUZ SALI

YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)

7 TEMMUZ SALI

YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)

8-9-10 TEMMUZ

Maç yok

FİNAL

11 Temmuz Pazar

YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)