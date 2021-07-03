Son zamanların çok konuşulan ismi Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı alkış topladı

Giydiği tişört yüzünden bir süre gündemin merkezinde kalan Taylan Antalyalı, abisinin düğününde adeta kurtlarını döktü. Taylan, abisinin düğününde zeybek oynadı, keyifli anlar yaşadı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü, Taylan'ın dansta yetenekli olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın abisi Ergün Antalyalı, Muğla'da dünyaevine girdi. Taylan, abisinin düğününde son zamanların stresini attı adeta.

Zeybek oynayan Antalyalı'nın dansta kabiliyetli olduğu yorumları yapıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"MİLLİ TAKIM'DAN ALINSIN"

Taylan Antalyalı, LGBT haftasında giydiği pride tişörtüyle bir kısımdan çok büyük tepki çekmişti. Taylan için, "Bir daha Milli Takım formasını giymesin" şeklinde yorumlar da yapılmıştı. Ancak futbolcuya çok sayıda destek çıkanlar da oldu.