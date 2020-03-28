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Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Ekonomi, Güncel

Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı

Otobüs seferlerine kısıtlama gelmesinin ardından son seferlerle İstanbul'dan memleketine dönmeye çalışan vatandaşlar, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Mardin'den 90 liraya geldiğini söyleyen bir vatandaş, dönüş bileti için 280 lira aldıklarını söyledi. Diyarbakır biletinin 350 lira olduğunu söyleyen yolcu ise memleketine dönemedi.

28.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:32
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti. Son seferlerle memleketlerine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar, fiyatların 3 kat arttığını ifade etti.

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

"90 LİRAYA GELDİM 280 LİRAYA DÖNÜYORUM"

Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da, "O zaman Türkiye'de öyle bir vaka (koronavirüs) yoktu. Biz de o nedenle çalışmaya geldik. Dün bir karar alındı, şantiye kapandı. Biz de aniden karar verdik, mecburen eve gideceğiz" dedi.

Akbulut, ilk başta bilet bulmakta zorlandığını, bulduğu biletin de çok pahalı olduğunu belirterek, "Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatını duyunca otobüs firmasına tepki gösterdiğini dile getiren Akbulut, "Neden bu kadar pahalı olduğunu sordum. 'Böyle bir karar alındı. Artık her şahıs tek bir koltukta oturacak. O nedenle biz de bu fiyattan veriyoruz.' dediler. Neye göre belirlemişler, onu da bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

"150 LİRAYA GELDİM, 350 LİRA FİYAT İSTİYORLAR"

Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan da hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan bekliyorum, o tarafa giden olursa belki telefon açarlar diye" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM ARADI, DÖNMEMİ İSTEDİ"

Memleketi Diyarbakır'a yola çıkmak için otogarda bekleyen Kasım Gümüş, normalde Ramazan ayında dönüş yapmayı planladığını ancak genelge nedeniyle bugün gitmeye karar verdiğini söyledi. Gümüş, "Yasak olacağını duydum. Gece 23.30'da aradım. Zaten tek koltuk kalmıştı. Son anda yetiştim. İstanbul'da çalışıyordum. Çocuklarım aradı, dönmemi istedi. İşimi de bıraktım, mecbur gideceğim. İş yerindeki 4-5 arkadaşım da Düzce'ye gittiler" ifadelerini kullandı.

Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı

Haberin Videosu:

Tüm Tükiye'de Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı

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