Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 90+7. dakikada bulduğu golle şampiyonluk yolunda dev bir attı. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV ekranlarında ise son saniyede gelen golden sonra büyük bir coşku yaşandı. Sevinçten ne yapacağını şaşıran spikerlerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.