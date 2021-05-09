Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü
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Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 90+7. dakikada bulduğu golle şampiyonluk yolunda dev bir attı. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV ekranlarında ise son saniyede gelen golden sonra büyük bir coşku yaşandı. Sevinçten ne yapacağını şaşıran spikerlerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü deplasmanında son saniye gülen Fenerbahçe, altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Son iki haftaya girilirken sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kulübün resmi televizyonu FB TV'de ise galibiyet golünden sonra büyük bir sevinç yaşandı.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Son dakikada gelen gol Sarı-lacivertli taraftara büyük sevinç yaşatırken canlı yayın yapılan FB TV'de de büyük coşku vardı. Karşılaşmanın spikerleri, Valencia'nın golünden sonra adeta ne yapacağını şaşırdı. O görüntüler sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü
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