Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi
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Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi

25.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:30

Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olurken İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Karagümrük'ün gollerini 46. dakikada Roco ve 90. dakikada Sabo kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir ligde ilk 3 haftada puan alamadı.

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47'de Roco ve 90'da Sabo attı. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son şampiyon Başakşehir, yeni sezona ilk 3 haftada yenilgiyle başladı ve golle de tanışamadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Süper Lig'in 3. haftası Karagümrük - Başakşehir mücadelesiyle başladı. Karagümrük 47. dakikada Ramazan Civelek ile kullandığı korner atışı sonrasında Enzo Roco ile golü buldu. Maç boyu üstünlüğünü koruyan Kırmızı Şimşekler, 90. dakikada gelişen kontratakta Sabo ile bir gol daha bulup sahadan 3 puanla ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu galibiyetle Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Başakşehir ise henüz ligde puanla tanışamadı.

Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi
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