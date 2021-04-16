Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
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Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor

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Pazar günü Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yine yedek soyunacak. Ozan, Sosa, Mert Hakan ve İrfan ilk 11'ini bozmak istemeyen Belözoğlu, kaptanı yine kulübeye çekti. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon geleceği tartışılan Brezilyalı futbolcunun menajerinin bazı kulüplerle temasta olduğu bildirildi.

Geçen sezonun başında Marsilya'dan 6,5 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, yüksek ihtimalle yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak. Bir süredir formda olmadığı için taraftarın da eleştirmeye başladığı 33 yaşındaki futbolcu, ilk 11'den kesik yedi. Geçen sezona nazaran beklentileri karşılayamadı. Başakşehir maçında da kulübede oturacağını öğrenen Brezilyalı'nın morali aşağıya düştü.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor

FRANSA KULÜPLERİ TEMASTA

Luiz Gustavo'nun menajerinin bir süredir Fransa Ligi'nden bazı takımlarla temasta olduğu konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu için eski kulübü Marsilya'nın ve Lyon'un adı geçiyor. Yaşı ve maliyeti düşünüldüğünde Fenerbahçe de Gustavo'nun gidişine ses çıkarmayacak.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
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Haber Yorumları (1)
ALİ KEMAL BATUMLU: Algı ile başlayan Aziz YILDIRIM ve FB nin sıradanlaştırılması operasyonu 3 yılın sonunda hala sürüyor.Her yıl sil baştan yapılması,amatör branşlar dahil FB nin küçülmesi,onca kazanımların çarçur edilmesinin önüne kimse geçemiyor.Taraftar bölünmüş,bedavacı ve menfaat grupları kulüpte cirit atar olmuş,menajer adı altında kazık atan atana.Sn KOÇ un kendisinin kullanıldığından bi haber olması cabası.Sn YILDIRIM FB den kimi uzaklaştırdıysa şimdi hepsi Sn KOÇ ile,yalakalıp yapıp bedvadan geçiniyorlar
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