Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar ve eurodan yeni rekor geldi. Dolar 8,33 ile, euro ise 9,78 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hafta başından beri yükselişine ara vermeye dolar ve euro, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün 8,32 ile rekor kıran dolar, bugün 8,33 seviyesini görerek rekor tazeledi. Kur, saat 16.10 itibarıyla 8,32'den işlem görüyor.

EURODAN YENİ REKOR GELDİ

Dolarla birlikte yükselişini sürdüren eurodan ise yeni rekor geldi. 9,78 seviyesini gören euro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 9,74'ten işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin de risk algısını artırdığını söyledi. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu anımsatan analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.