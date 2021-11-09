Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi

Güne 569 liradan başlayan altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle birlikte rekor tazeledi. Gram altın 572 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı saat 17.00 itibarıyla rekor seviye 572 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 938 liradan, cumhuriyet altını ise 3.822 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.829 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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