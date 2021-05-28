(SON DAKİKA) Yiğit Şardan, Galatasaray'ın 6. başkan adayı, listede Abdurrahim Albayrak da var

(SON DAKİKA) Yiğit Şardan, Galatasaray'ın 6. başkan adayı, listede Abdurrahim Albayrak da varGalatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.