: Son dakika: Yerli otomobile ait yeni bir detay daha paylaşıldı

25.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:40

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter sayfasından yerli otomobile ait detayları paylaşmaya devam ediyor. İlk olarak aracın farlarını paylaşan TOGG, ikinci paylaşımında aracın aynasını ait detayı vermişti. Bugün yapılan paylaşımda ise aracın radyatör ızgarası ve alt tamponu göründü.

İşte TOGG'un yaptığı paylaşım:

Ayrıntılar geliyor...

Haber Videosu