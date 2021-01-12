Son Dakika: Yeni Malatyaspor'u penaltılarla yenen Galatasaray kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tur mücadelesi verdi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip penaltılarla kazandı.

Karşılaşmanın 90 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonlarda sonuca gidemeyince karşılaşma uzatmalara kaldı. 102. dakikada sahneye çıkan Malatyasporlu Umut Bulut'a sarı kırmızılılar, 120. dakikada Christian Luyindama ile cevap verdi ve 120 dakika 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Galatasaray adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.