Son Dakika: Yeni Malatyaspor'u penaltılarla yenen Galatasaray kupada tur atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Yeni Malatyaspor'u penaltılarla yenen Galatasaray kupada tur atladı

12.01.2021 23:38 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:45
Son Dakika: Yeni Malatyaspor'u penaltılarla yenen Galatasaray kupada tur atladı

Son dakika: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek kupada çeyrek finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tur mücadelesi verdi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip penaltılarla kazandı.

Karşılaşmanın 90 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonlarda sonuca gidemeyince karşılaşma uzatmalara kaldı. 102. dakikada sahneye çıkan Malatyasporlu Umut Bulut'a sarı kırmızılılar, 120. dakikada Christian Luyindama ile cevap verdi ve 120 dakika 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Galatasaray adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kanye West Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yeni Malatyaspor'u penaltılarla yenen Galatasaray kupada tur atladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 23:45:29. #1.15#
title