Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Buna göre işlemler 1 gün gecikmeli gerçekleşecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altın alımıyla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak.

1 GÜN GECİKMELİ HESABA GEÇECEK

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kurum, 1 yıl önce de (20 Mayıs 2019) 100 bin dolar ve üzerine 1 gün valör uygulanması kararı almıştı.

VALÖR NE DEMEK?

Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir bankacılık terimidir.