Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek

Son dakika: Galatasaray, Kopenhag'dan Victor Nelsson'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.