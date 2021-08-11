Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
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Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek

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Son dakika: Galatasaray, Kopenhag'dan Victor Nelsson'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Galatasaray, Kopenhag'dan genç savunmacı Victor Nelsson'u resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi web sitesinden yaptığı açıklamada transferin maliyetine ilişkin bilgi verdi.

Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Victor Nelsson transferi için yapılan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
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