Son Dakika: Kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir! Kamu çalışanları yarın da izinli, üniversitelerde eğitime ara verilecek

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı. Buna göre kamu çalışanları yarın da izinli sayılacak, yükseköğrenime 31 Ocak'a kadar ara verilecek. Otogarlardaki otobüslerin çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu, İstanbul'a girecek araçlar için uygulanan kısıtlanma da ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ise 29 Ocak tarihine kadar eğitim faaliyetleri durdurulacak.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle kentte dünden beri birçok tedbir alındı. Vatandaşların yollarda kalması nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi. Kente Anadolu'dan ve Trakya'dan araç girişleri ise kısıtlandı.

KAMU ÇALIŞANLARININ İDARİ İZNİ UZATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından 6 yeni tedbir açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ARA VERİLDİ

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

ARAÇLARIN KENTE GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." denildi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri